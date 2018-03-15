Мировая реакция на конфликт России и Великобритании вокруг дела Скрипаля

Через десять дней после того, как осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании экс-полковник ГРУ пострадал от воздействия нервно-паралитического вещества, Лондон ввел в отношении России ряд жестких санкций. Основанием стало заявление премьер-министра Терезы Мэй о том, что якобы Скрипаль был отравлен веществом под названием "Новичок", разработанным в России.

Позиция России

Как объяснил представитель РФ при ООН Василий Небензя, "никакие научно-исследовательские и опытные конструкторские разработки под условным названием "Новичок" не проводились", а все российские программы химического оружия были свернуты еще в 1992 году.

А по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Москва уже готовит ответные и "абсолютно соответствующие ситуации" меры на действия Лондона в отношении РФ.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что британская сторона пытается грубо ввести в заблуждение мировую общественность.

ООН

Как сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, Антониу Гутерриш был глубоко обеспокоен сообщениями об отравлении Скрипаля и надеется на то, что инцидент будет "тщательно расследован".

Хак также подчеркнул, что "использование нервно-паралитических веществ в качестве оружия в каких-либо обстоятельствах недопустимо, а его применение государством будет серьезным нарушением международного права".

НАТО

В Организации Североатлантического договора призвали РФ ответить на все вопросы Лондона и раскрыть детали программы по разработке нервно-паралитического газа "Новичок" перед Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), предложив свою помощь в расследовании.

"Союзники согласились, что этот инцидент является явным нарушением международных норм и соглашений", — говорится в заявлении Североатлантического совета.

Китай

Пекин рассчитывает на проведение объективного и независимого расследования по делу об отравлении Скрипалей.

"Мы надеемся, что будет проведено обстоятельное, объективное и независимое расследование, основанное на фактах, в соответствии с международными нормами, по итогам которого будет сделан вывод, основанный на доказательствах", — заявил постоянный представитель КНР при ООН Ма Чжаосюй.

Франция

Во Франции ожидают официальных выводов по Скрипалю. Париж "не занимается политической фантастикой по таким серьезным темам", заявил официальный представитель правительства республики Бенжамен Гриво.

США и Канада

По словам постпреда США при ООН Никки Хейли, "Россия несет ответственность за атаку на двух человек в Великобритании с использованием отравляющего вещества военного типа, имеющего нервно-паралитическое действие".

Хейли также напомнила об узах "особого партнерства", связывающих США и Великобританию. "Когда наши друзья в Великобритании сталкиваются с вызовом, США всегда будут поддерживать их. Всегда", — подчеркнула она.

При этом в Вашингтоне пока не готовы объявлять о каких-либо мерах в отношении России.

Глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что Оттава предложила Лондону помощь в расследовании, и добавила, что "вероятное участие России в этой атаке является нарушением основ [мирового] порядка".

Австралия

В МИД Австралии готовы рассмотреть введение новых санкций в отношении России, заявила министр иностранных дел страны Джули Бишоп.

"У нас уже есть санкции в отношении России, и мы, безусловно, рассмотрим дальнейшие соответствующие ответные шаги по итогам расследования или если будет принято решение Советом Безопасности ООН", — добавила Бишоп.

ЕС

Председатель Европейского совета Дональд Туск выразил солидарность с премьер-министром Великобритании "перед лицом грубого нападения, организованного, вероятно, Москвой".

Официальный представитель Еврокомиссии Александер Винтерштайн рассказал, что ЕК готова "оказать полную поддержку Великобритании".

При этом, по словам постоянного представителя России при Европейском союзе Владимира Чижова, ЕС еще не выступил с официальной реакцией, потому что "она требует единогласия остальных 27 стран ЕС".

Германия

"Важно, что мы твердо находимся на стороне Великобритании", — заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

В то же время депутат Бундестага, зампредседателя фракции Левой партии в парламенте ФРГ Хайке Хензель обвинила власти Великобритании в попытке создания негативного имиджа России и призвала провести независимое расследование инцидента в Солсбери.

Чехия и Польша

"От имени поляков и властей Польши я хочу выразить солидарность с действиями правительства Терезы Мэй. Использование химического оружия на территории нашего стратегического союзника не может остаться без ответа", — заявил президент Польши Анджей Дуда.

Позицию Варшавы поддержали и в Праге. Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий заявил: "На территории государства — члена НАТО "впервые с момента возникновения организации был использован нервно-паралитический газ. Этот совершенно недопустимый акт мы осуждаем самым решительным образом и выражаем нашу полную солидарность с Великобританией".

Швеция и Финляндия

"Мы... поддерживаем британское требование о том, чтобы Россия объяснила, как этот яд мог быть использован для попытки убийства в Великобритании. В настоящее время крайне важно, чтобы лица, ответственные за это, были привлечены к ответственности", — говорится в заявлении шведского МИД, опубликованном правительственной канцелярией.

Финляндия выразила готовность помочь Великобритании в расследовании. "Это очень серьезно, что в Европе используется химическое оружие. Нужно выяснить, кто этот сделал, и привлечь виновных к ответственности", — подчеркнул глава МИД Финляндии Тимо Сойни.

Испания и Румыния

Правительство Испании выразило солидарность с Великобританией. "Борьба с производством, обладанием, хранением и использованием химического оружия представляет собой неотъемлемую цель всего международного сообщества", — заключили в МИД страны.

По словам министра национальной обороны Румынии Михая Фифора, произошедшее в Великобритании "лишь подтверждает, что Россия продолжает играть довольно агрессивно".