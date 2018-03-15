Макрон в ближайшие дни объявит о мерах против РФ в связи с делом Скрипаля

ТАСС, 15 марта. Президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшие дни объявит о мерах, которые Франция примет в отношении России в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

"Все подталкивает нас к тому, чтобы поверить в то, что ответственность в действительности лежит на России, - приводит его слова агентство. - В ближайшие дни я скажу о мерах, которые мы планируем принять".

Ранее в среду официальный представитель правительства республики Бенжамен Гриво, отвечая на вопросы журналистов о деле Скрипаля, пообещал, что Франция не будет принимать серьезных мер до появления официальных выводов следствия о причинах случившегося. Он также добавил, что Париж "не занимается политической фантастикой по таким серьезным темам".

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в "незаконном использовании силы против" ее страны в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Она сообщила, что 23 российских дипломата будут высланы из страны в течение недели, а также об отказе от присутствия британских официальных лиц на чемпионате мира по футболу в России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери, а Лондон пытается грубо ввести в заблуждение мировую общественность.