В Раду внесено представление на арест Савченко

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. В Раду внесено представление на арест депутата Надежды Савченко.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Документы по Савченко поданы в Раду", - написала она в Twitter.

"Направляю для согласования в соответствии с действующим законодательством представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) в отношении народного депутата Украины Савченко Надежды Викторовны",- говорится в документе.

Документи по Савченко подані до ВР pic.twitter.com/1WyQdKYkxa — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 15 марта 2018 г.