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В Раду внесено представление на арест Савченко

Международная панорама
15 марта, 14:05 дата обновления: 15 марта, 14:08 UTC+3

Документ подписан генпрокурором Украины

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Материал из 1 страницы

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. В Раду внесено представление на арест депутата Надежды Савченко.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Документы по Савченко поданы в Раду", - написала она в Twitter.

"Направляю для согласования в соответствии с действующим законодательством представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) в отношении народного депутата Украины Савченко Надежды Викторовны",- говорится в документе.

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