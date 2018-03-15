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Польша планирует создать на востоке страны новую дивизию

Международная панорама
15 марта, 14:15 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 15, марта. /ТАСС

По словам президента Польши Анджея Дуды, непредсказуемость политики России - главный вызов для польской безопасности

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ВАРШАВА, 15 марта. /ТАСС/. Новая дивизия вооруженных сил будет создана на востоке Польши.

Об этом польский министр обороны Мариуш Блащак заявил в четверг в ходе ежегодного совещания руководства ведомства и командования армии.

По его словам, в рамках укрепления восточного фланга Польша планирует произвести частичную "передислокацию войск с запада на восток". "Я планирую создание на востоке новой дивизии профессиональной армии", - сказал Блащак. "Укрепление оборонного потенциала было и есть приоритетом", - подчеркнул глава ведомства, указав также, что Польша стремится к увеличению численности войск НАТО в республике.

Как добавил в своем выступлении президент Польши Анджей Дуда, главный вызов для польской безопасности - "непредсказуемость политики России". "Россия показывает, что готова прибегнуть к военной силе для достижения своих целей, осознанно нарушает международное право", - утверждает он.

"Это опасно для нас, соседей России, и всего международного сообщества", - отметил польский лидер, добавив, что это заставляет Польшу действовать.

Дивизия является крупнейшим военным формированием, существующим в Вооруженных силах Польши в мирное время. В настоящее время в структуру польской армии входит одна танковая дивизия и две механизированные дивизии под командованием сухопутных войск. В остальных видах вооруженных сил нет такого организационного уровня.

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