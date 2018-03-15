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Савченко заявила, что в Европе дала показания против Порошенко

Международная панорама
15 марта, 14:38 дата обновления: 15 марта, 15:26 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 15, марта. /ТАСС

Речь шла о коррупции президента, отметила депутат

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КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что дала показания в европейских инстанциях против президента Украины Петра Порошенко.

"Будучи в Европе я успела дать показания в юридических инстанциях Европы против коррупции Порошенко" - сказала она журналистам в четверг.

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Депутат также назвала преступлением внесение Генеральной прокуратурой Украины представления о снятия с нее депутатской неприкосновенности. Кроме того, Савченко заявила, что ее исключение из Комитета по национальной безопасности и обороне Верховной рады незаконно. "Я член комитета, не глава и не секретарь, и нет законной юридической процедуры исключить меня из комитета", - сказала депутат.

По словам Савченко нельзя исключать возможность военного переворота в стране. "Я знаю, что сейчас много военных, которые считают, что военный переворот - довольно ожидаемое и, наверное, очень правильное событие. С этим тезисом согласны обычные военные - не командование, которое играет под власть и убивает свой народ", - сказала она.

Ранее на фоне обвинений со стороны Генпрокураты в причастности к подготовке к госперевороту на Украине Савченко решением большинства депутатов Рады была исключена из состава комитета по обороне, а затем генпрокурор внес представление в парламент на ее арест.

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