Британское посольство: процесс подачи и рассмотрения виз для россиян не меняется

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Процесс подачи и рассмотрения виз для российских граждан остается неизменным.

Об этом говорится в сообщении посольства Великобритании в РФ, которое было размещено в четверг на официальной странице в Facebook.

"Официально хотим подтвердить, что процесс подачи и рассмотрения виз для граждан России остается неизменным, - подчеркивается в сообщении. - В прошлом году 96% заявлений от граждан России были рассмотрены положительно".

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Терезы Мэй, обвинив Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении РФ.

Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов в ближайшее время.