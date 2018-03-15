Британский министр обороны утверждает, что Россия нарушает нормы международного права

ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон считает, что Россия нарушила нормы международного права. С такими утверждениями он выступил в четверг в Бристоле.

По его мнению, Россия использует "свои растущие гибридные возможности", чтобы "низвергать, подрывать и влиять на страны по всему миру".

Приводя примеры такой активности, он выступил с утверждениями, что Россия вмешивается в дела Украины и использует частные военные компании в Сирии. Упомянул он и отравление в Солсбери 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочери Юлии. Великобритания считает, что Россия причастна к отравлению. Москва решительно отвергает эти утверждения.

Гэвин Уильямсон также предостерег от принятия поспешных действий в отношении России помимо тех, которые уже были объявлены 14 марта премьер-министром Терезой Мэй в ответ на отравление в Солбери бывшего полковника ГРУ.

"Я не думаю, что мы должны торопиться и сделать очень много и очень быстро, мы должны быть уверены в том, что все, что мы делаем, - достоверно и последовательно и на самом деле окажет влияние на тех, кто находится во главе российского режима", - сказал министр.

По его словам, Великобритания намерена работать со всеми своими международными партнерами. "Мы должны быть очень аккуратны в тех действиях, которые мы предпринимаем, они должны быть продуманными и соразмерными, и в конечном счете они должны оказать воздействие на Россию".