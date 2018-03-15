Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Британский министр обороны утверждает, что Россия нарушает нормы международного права

Международная панорама
15 марта, 15:14 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 15, марта. /ТАСС

При этом Гэвин Уильямсон предостерег от принятия поспешных действий в отношении РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон считает, что Россия нарушила нормы международного права. С такими утверждениями он выступил в четверг в Бристоле.

Смотрите также

Дело Скрипаля: реакция Лондона, позиция Москвы и возможные последствия

По его мнению, Россия использует "свои растущие гибридные возможности", чтобы "низвергать, подрывать и влиять на страны по всему миру".

Приводя примеры такой активности, он выступил с утверждениями, что Россия вмешивается в дела Украины и использует частные военные компании в Сирии. Упомянул он и отравление в Солсбери 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочери Юлии. Великобритания считает, что Россия причастна к отравлению. Москва решительно отвергает эти утверждения.

Гэвин Уильямсон также предостерег от принятия поспешных действий в отношении России помимо тех, которые уже были объявлены 14 марта премьер-министром Терезой Мэй в ответ на отравление в Солбери бывшего полковника ГРУ.

"Я не думаю, что мы должны торопиться и сделать очень много и очень быстро, мы должны быть уверены в том, что все, что мы делаем, - достоверно и последовательно и на самом деле окажет влияние на тех, кто находится во главе российского режима", - сказал министр.

По его словам, Великобритания намерена работать со всеми своими международными партнерами. "Мы должны быть очень аккуратны в тех действиях, которые мы предпринимаем, они должны быть продуманными и соразмерными, и в конечном счете они должны оказать воздействие на Россию".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэй, Тереза Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Кризис в Сирии Кризис на Украине Дело Сергея Скрипаля
Страны
Сирия Россия Украина Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Школу и дворец творчества в Саратове могут назвать именем Олега Табакова
3
Путин рассказал, как принимал решение о штурме террористов в театре на Дубровке
4
Около 3,4 тонны золота высыпалось из самолета на ВПП аэропорта Якутска
5
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
6
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
7
Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама