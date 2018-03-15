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Савченко назвала военный переворот "ожидаемым событием" на Украине

Международная панорама
15 марта, 15:32 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 15, марта. /ТАСС

Ранее в четверг сообщалось, что депутата Рады подозревают в соучастии в подготовке госпереворота в стране

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КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую подозревают в соучастии в подготовке госпереворота на Украине, заявила, что не исключает возможности военного переворота в стране.

"Я знаю, что сейчас много военных, которые считают, что военный переворот - довольно ожидаемое и, наверное, очень правильное событие. С этим тезисом согласны обычные военные - не командование, которое играет под власть и убивает свой народ", - сказала она после состоявшегося в четверг ее допроса в Службе безопасности Украины (СБУ) по делу в отношении главы так называемого Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

Ранее в четверг член коллегии МВД и депутат Рады Антон Геращенко заявил, что Савченко подозревают в соучастии в подготовке госпереворота на Украине. По его словам, она "последний год ездила по воинским частям, занималась агитацией и подрывной деятельностью".

После этого Савченко провела брифинг, во время которого обвинила спикера Андрея Парубия и генпрокурора Юрия Луценко в преступлениях на "майдане". В свою очередь генпрокурор пришел на заседание Верховной рады, где уже официально обвинил ее в планировании теракта в Верховной раде, а затем внес в Раду представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности с целью последующего ареста.

Надежда Савченко была вызвана на допрос в СБУ по делу Рубана, задержанного 8 марта этого года при пересечении линии соприкосновения в Донбассе с большим количеством оружия. На следующий день ему предъявили обвинения по трем статьям уголовного кодекса, включая подготовку к террористическим актам и покушению на президента. Суд арестовал Рубана на два месяца. Савченко тогда заявила, что готова взять его на поруки.

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Луценко, Юрий Витальевич Парубий, Андрей Владимирович
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