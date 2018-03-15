Де Мистура не поедет на встречу глав МИД России, Турции и Ирана в Астане

ЖЕНЕВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура по медицинским причинам не поедет на встречу глав внешнеполитических ведомств России, Турции и Ирана, которая намечена на 16 марта.

Участие в ней примет его заместитель Рамзи Иззеддин Рамзи, сообщил в четверг ТАСС исполняющий обязанности руководителя аппарата эмиссара ООН Майкл Конте.

"Господин де Мистура не может совершить поездку на этой неделе по медицинским причинам. Заместитель спецпосланника Рамзи Иззеддин Рамзи возглавит делегацию ООН в Астане", - отметил он.

Как ранее сообщила пресс-служба МИД Казахстана, встреча министров иностранных дел России, Турции и Ирана по Сирии в Астане состоится 16 марта. "Согласно информации, полученной от стран-гарантов Астанинского процесса по Сирии, министры иностранных дел Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики намерены встретиться в столице Казахстана 16 марта 2018 года", - говорится в сообщении.