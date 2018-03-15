Франция, ФРГ, США и Британия заявили, что инцидент со Скрипалем угрожает их безопасности

ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Инцидент с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочери Юлии угрожает безопасности Франции, Германии, США и Великобритании. Об этом говорится в опубликованном в четверг совместном заявлении канцлера Ангелы Меркель, президентов Эмманюэля Макрона, Дональда Трампа и премьера Терезы Мэй.

"Это угроза для всех нас", - отмечается в тексте заявления. "Мы, лидеры Франции, Германии, Соединенных Штатов и Соединенного Королевства испытываем отвращение к нападению, совершенному против Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, Великобритания, 4 марта 2018 года", - говорится в нем.

Лидеры Германии, Франции и США и Великобритании также потребовали от России раскрыть программу разработки вещества под условным названием "Новичок", о применении которого в инциденте в Солсбери заявляла британская сторона.

"Мы призываем Россию высказать свою позицию по всем вопросам, которые связаны с нападением в Солсбери", - отмечается в документе. "Россия, прежде всего, должна в полном объеме раскрыть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) программу по разработке газа "Новичок", - подчеркнули лидеры четырех стран.

Они также утверждали, что Лондон детально изложил своим партнерам версию, согласно которой Россия "с высокой долей вероятности несет ответственность за это нападение". "Мы разделяем оценку Соединенного Королевства в том, что нет убедительного альтернативного объяснения, и констатируем, что отказ России ответить на справедливые вопросы правительства Великобритании дает дополнительный повод заявлять о ее ответственности", - считают они.