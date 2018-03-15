Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Франция, ФРГ, США и Британия заявили, что инцидент со Скрипалем угрожает их безопасности

Международная панорама
15 марта, 15:59 UTC+3

Лидеры стран призвали РФ ответить на все вопросы, возникшие по делу экс-полковника ГРУ

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Инцидент с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочери Юлии угрожает безопасности Франции, Германии, США и Великобритании. Об этом говорится в опубликованном в четверг совместном заявлении канцлера Ангелы Меркель, президентов Эмманюэля Макрона, Дональда Трампа и премьера Терезы Мэй.

Смотрите также

Дело Скрипаля: реакция Лондона, позиция Москвы и возможные последствия

"Это угроза для всех нас", - отмечается в тексте заявления. "Мы, лидеры Франции, Германии, Соединенных Штатов и Соединенного Королевства испытываем отвращение к нападению, совершенному против Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, Великобритания, 4 марта 2018 года", - говорится в нем.

Лидеры Германии, Франции и США и Великобритании также потребовали от России раскрыть программу разработки вещества под условным названием "Новичок", о применении которого в инциденте в Солсбери заявляла британская сторона. 

"Мы призываем Россию высказать свою позицию по всем вопросам, которые связаны с нападением в Солсбери", - отмечается в документе. "Россия, прежде всего, должна в полном объеме раскрыть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) программу по разработке газа "Новичок", - подчеркнули лидеры четырех стран.

Они также утверждали, что Лондон детально изложил своим партнерам версию, согласно которой Россия "с высокой долей вероятности несет ответственность за это нападение". "Мы разделяем оценку Соединенного Королевства в том, что нет убедительного альтернативного объяснения, и констатируем, что отказ России ответить на справедливые вопросы правительства Великобритании дает дополнительный повод заявлять о ее ответственности", - считают они.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Страны
США Россия Франция Германия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Школу и дворец творчества в Саратове могут назвать именем Олега Табакова
3
Путин рассказал, как принимал решение о штурме террористов в театре на Дубровке
4
Около 3,4 тонны золота высыпалось из самолета на ВПП аэропорта Якутска
5
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
6
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
7
Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама