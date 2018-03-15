В Донбассе создали народный трибунал по расследованию преступлений Киева

ЛУГАНСК, 15 марта. /ТАСС/. Народный трибунал по расследованию преступлений киевского режима в Донбассе создан в провозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил в четверг представитель инициативной группы по созданию суда Сергей Кожемякин.

"Мы с коллегами пришли к пониманию необходимости проведения народного суда, народного трибунала по фактам всех преступлений, которые происходили в Донбассе", - цитирует его агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ). По мнению Кожемякина, людям следует показать, что "их права в любом случае будут защищены и преступники не смогут уйти от ответственности".

Как сообщила представитель группы Татьяна Кравченко, на публичном суде будут рассмотрены все факты преступлений. "Мы предлагаем провести реальный судебный процесс, где свое решение должен сказать народ, а мы должны будем помочь все это юридически правильно оформить. Мы планируем заслушать реальных потерпевших, реальных свидетелей, как защиты, так и обвинения, по итогу свое решение должны будут сказать присяжные", - подчеркнула она.

При этом Любовь Батяшова, также вошедшая в состав группы, заявила, что участие в процессе могут принять все желающие жители Украины. "Отбор участников народного трибунала будет проводиться 20 марта на заседании инициативной группы, куда и могут обратиться все желающие", - приводит ее слова ЛИЦ.

Общественные деятели ЛНР и ДНР, по словам члена инициативной группы Елены Шишкиной, собирают доказательства преступлений Киева еще с начала военных действий на востоке Украины. При этом решающим моментом стало принятие украинским парламентом так называемого закона о реинтеграции Донбасса.

Преступления первых лиц

Свою работу трибунал начнет с квалификации преступлений первых лиц Украины: президента Петра Порошенко, секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова, председателя парламента Андрея Парубия, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктора Муженко, министра обороны Степана Полторака и главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова. "Каждый из них в какой-то степени руководил, организовывал, подстрекал или же реализовывал непосредственно состав преступлений, таких, как геноцид, преступления против человечности, военные преступления, - пояснил Кожемякин. - Это практика международного суда, что эти преступления невозможны без непосредственного участия государства".

По его словам, все действия украинских властей можно разделить на насколько блоков: преступления ВСУ, геноцид, а также преступления так называемых добровольческих батальонов.

Кожемякин подчеркнул, что работа трибунала будет основываться на нормах как национального, так и международного права. "Эти преступления уже вышли за пределы национального уголовного законодательства. Поэтому их необходимо продуцировать в рамках международного уголовного права", - сказал он. По его словам, "в основу обвинения" будет заложено законодательство Украины.