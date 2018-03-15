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Савченко уточнила, что снайперов на "майдан" привозил не Парубий, а Пашинский

Международная панорама
15 марта, 16:13 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 15, марта. /ТАСС

Ранее депутат Рады сообщила, что лично была свидетелем того, как люди, которые заседают в настоящее время в украинском парламенте, руководили снайперами на "майдане"

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КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко уточнила свое заявление о причастности нынешних руководителей парламента к организации стрельбы во время событий в Киеве в феврале 2014 года. Отвечая на вопросы журналистов, она сообщила, что имела в ввиду не коменданта "майдана" и нынешнего спикера Рады Андрея Парубия, а нынешнего главу комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского.

"Если я сказала Парубий, то я публично приношу извинения ему. Не помню точно, но, если я сказала Парубий, то имела в виду Пашинского", - заявила Савченко.

В четверг утром перед допросом в СБУ она устроила брифинг, где сообщила, что лично была свидетелем того, как люди, которые сидят сегодня в украинском парламенте, руководили снайперами на "майдане".

"Я видела, как подъезжала синяя машина, из нее выходили люди с оружием. Я видела, как Парубий заводил снайперов в отель "Украина", и эти люди теперь в парламенте, - сказала Савченко. - А Юрию Луценко нужно было стать генеральным прокурором только для того, чтобы его преступления никогда не расследовались".

"События на "майдане" никогда не будут расследованы, - продолжала депутат. - Лично я давала ему [начальнику управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергею Горбатюку] показания о том, что Луценко призывал к свержению власти и обещал людям оружие на "майдане". Горбатюку не дают расследовать эти преступления".

При этом Савченко отметила, что к организации "евромайдана" имеют прямое отношение западные страны. "Ни "оранжевая революция", ни "революция достоинства" у нас не происходили с подачи Российский Федерации, они происходили при поддержке западного цивилизованного мира", - сказала депутат.

"Если мы хотим жить в этой стране, мы хотим тотальных изменений политической системы, - сказала Савченко. - Президенту Петру Порошенко и всей власти нужно понимать, какие красные линии у них под ногами и что им их нельзя переступать".

"Кто не думал взорвать Банковую (администрацию президента) или Верховную раду? У нас об этом не говорит только ленивый. У нас об этом говорят все. В соцсетях гуляют опросы, что 98% украинцев помогли бы Рубану разгружать оружие", - заявила она.

"Все, что я вам сейчас говорю - правда. И правдой я буду защищаться", - заключила депутат перед допросом по делу руководителя так называемого Центра освобождения пленных Владимира Рубана, которого, в частности, подозревают в подготовке покушения на президента и терактов.

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Персоны
Луценко, Юрий Витальевич Порошенко, Петр Алексеевич Парубий, Андрей Владимирович
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