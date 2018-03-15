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Жители Восточной Гуты отрицают применение там химического оружия

Международная панорама
15 марта, 16:44 UTC+3 ВОСТОЧНАЯ ГУТА ГУТА 15, марта. /ТАСС

Массовый выход жителей района начался в четверг утром

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ВОСТОЧНАЯ ГУТА, 15 марта. /ТАСС/. Жители Восточной Гуты, покинувшие район в четверг, заявили, что не видели признаков применения химического оружия в этом районе.

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Массовый организованный выход жителей Восточной Гуты начался в четверг утром. Как ожидается, к концу дня район покинут не менее 13 тыс. человек из населенных пунктов Хамурия, Сакба и Хаззе.

"Я, конечно, не специалист в химическом оружии, но вы и сами видите, что на людях нет ожогов, язв и признаков удушья. Так что эти утверждения беспочвенны", - заявил житель Восточной Гуты Аднан Кафузи.

По мнению другого жителя района, Ибрагима Хакима, данные о применении химоружия также не являются достоверными. "Информация о применении против нас химического оружия - неправда", - сказал Хаким.

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