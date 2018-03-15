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Роберт Фицо подал в отставку с поста премьера Словакии

Международная панорама
15 марта, 17:38 UTC+3 МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Одновременно в отставку отправлено все правительство

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и лидер партии MOST-HID Бела Бугар

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и лидер партии MOST-HID Бела Бугар

©  EPA-EFE/JAKUB GAVLAK

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подал в четверг в отставку с поста премьер-министра республики. Одновременно в отставку направлено все правительство, как того требует национальная конституция. Официальная церемония принятия отставки состоялась во дворце президента страны в Братиславе. Ее транслировали словацкие теле- и радиоканалы.

Роберт Фицо, возглавляющий партию "Направление - социальная демократия", в среду заявил, что готов подать в отставку на фоне политического кризиса, причиной которого стало убийство репортера братиславского сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака, занимавшегося расследованием коррупции в политических кругах.

Правительственный кризис в Словакии разгорелся после того, как 25 февраля был убит Ян Куциак, которому удалось вскрыть коррупцию во властных структурах республики. В одном из его материалов упоминались, в частности, имена двух помощников Фицо. Они немедленно покинули свои посты. В отставку также подали министры внутренних дел Роберт Калиняк и культуры Марек Мадярич.

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