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Рада назначила новым омбудсменом Украины Людмилу Денисову

Международная панорама
15 марта, 18:25 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 15, марта. /ТАСС

Предыдущим омбудсменом, начиная с 24 апреля 2012 года, была Валерия Лутковская

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КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Верховная рада назначила Людмилу Денисову на должность уполномоченного парламента по правам человека. За соответствующее постановление проголосовали в четверг 280 депутатов, при минимально необходимых 226.

Денисова является депутатом Рады, членом фракции "Народный фронт" бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка. С 18 декабря 2007 года по 18 марта 2010 года возглавляла министерство труда и социальной политики в правительстве Юлии Тимошенко, а с 27 февраля по 2 декабря 2014 года занимала должность министра социальной политики в правительстве Яценюка.

Начиная с 4 декабря 2014 года, руководила комитетом по вопросам социальной политики и пенсионеров Верховной рады.

Ряд депутатов парламента выступали против кандидатуры Денисовой, подчеркивая, что эту должность должно занимать лицо, не состоящее в какой-либо партии.

Людмила Денисова пообещала продолжить курс своей предшественницы Валерии Лутковской в вопросе обмена пленными в Донбассе.

"Первое, что нужно сделать - это продолжить тот путь, который офис омбудсмена сейчас проводит относительно освобождения пленных, относительно защиты тех людей, которые сейчас живут на оккупированных территориях", - сказала она в кулуарах украинского парламента после своего назначения на должность.

Кроме того, она подчеркнула, что в недавно принятом законе о реинтеграции Донбасса четко прописаны права омбудсмена. Денисова подчеркнула, что будет проводить работу по мониторингу прав человека вместе с представителями международных организаций в Донбассе и Крыму.

Предыдущим омбудсменом Украины, начиная с 24 апреля 2012 года, была Валерия Лутковская. Ее кандидатура была выдвинута парламентским большинством во главе с Партией регионов. Пятилетняя каденция пребывания на этой должности завершилась у Лутковской в апреле 2017 года. Поскольку парламент Украины не назначал нового омбудсмена, она оставалась уполномоченным Верховной рады еще почти год.

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