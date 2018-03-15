Савченко подтвердила, что была в Раде с оружием

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что в четверг была в парламентском зале с наградным оружием.

Об этом она сообщила журналистам в кулуарах Рады.

"У меня есть наградное оружие. Мне его вручил Андрей Парубий (спикер Рады) после моего возвращения. И это оружие я имею право носить, как офицер. Я знаю, где и куда его носить... Могу сказать, что я сегодня впервые увидела страх в их [депутатов] глазах", - сказала Савченко.

Она также отметила, что не боится ответственности и готова дать показания на полиграфе. В то же время, на многочисленные просьбы журналистов показать содержимое ее сумки, Савченко сослалась на закон о статусе народного депутата.

Ранее в четверг несколько депутатов вывели Савченко из сессионного зала. "Савченко вывели из зала, была ситуация, которая носила определенные угрозы для окружающих", - сказала журналистам представитель президента в Раде, депутат от "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко. При этом на уточняющий вопрос журналистов, в чем именно заключалась угроза, Луценко не ответила.

После допроса в Службе безопасности Украины Савченко прибыла в здание парламента, пообщалась с журналистами и зашла в сессионный зал, заняла свое рабочее место и стала слушать выступления депутатов. В это время, как было видно из прямой трансляции пленарного заседания, к ней подошли несколько депутатов от фракции "Народный фронт", в частности Андрей Тетерук и Андрей Левус. После непродолжительного разговора Савченко в сопровождении депутатов покинула здание парламента.