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Глава Тихоокеанского командования ВС США: РФ стремится подорвать интересы Вашингтона в АТР

Международная панорама
15 марта, 18:34 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 15, марта. /ТАСС

Гарри Харрис добавил, что Россия "играет деструктивную роль" в попытках международного сообщества урегулировать ситуацию на Корейском полуострове

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ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Россия стремится подорвать стратегические интересы США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил в четверг глава Тихоокеанского командования ВС США (PACOM) адмирал Гарри Харрис.

"Россия наращивает свою активность по всему Индо-Тихоокеанскому региону, стремясь продвинуть свои стратегические интересы и подорвать интересы США", - отметил он, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

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Как утверждал адмирал, "Россия, обхаживая некоторые азиатские страны, пытается ослабить воздействие на нее санкций, введенных после ее агрессии в отношении Украины". "Россия также стремится воспользоваться экономическими возможностями, не только предпринимая усилия по открытию для себя рынков в Азии для поставок энергоносителей, но и для продажи в регионе своего оружия", - указал он, добавив, что "российское влияние в регионе продолжает усиливаться".

Россия "играет деструктивную роль" в усилиях международного сообщества заставить Пхеньян отказаться от разработки ядерного и ракетного оружия, добавил Харрис. "Россия играет роль деструктивной силы, особенно в том, что касается ситуации с КНДР", - отметил он.

Как утверждал адмирал, "Россия стремится ослабить [международное] давление на Северную Корею". "Хотя Москва и проголосовала за недавние резолюции Совета Безопасности ООН [по санкциям в отношении Пхеньяна], у России есть возможности для подрыва усилий других стран, и она играет деструктивную роль в то время, как КНДР приближается к тому, чтобы обзавестись межконтинентальными баллистическими ракетами", - указал он.

По словам Харриса, "несмотря на кампанию давления, оказываемого на Пхеньян, Ким Чен Ын продолжает направлять ресурсы на реализацию своих военных программ".

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