Главком НАТО в Европе: дело Скрипаля указывает на игнорирование РФ международных норм

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании указывает на игнорирование Россией международных норм и правил. С таким утверждением выступил в четверг главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти, выступая в комитете Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил.

"Я согласен, что это (дело Скрипаля) представляет собой последовательное игнорирование со стороны России международных норм и правил", - сказал он, отметив, что НАТО поддерживает в этой ситуации выводы британских властей.

По версии Скапарротти, "весьма вероятно", что Россия "замешана в этой атаке" и "использовании химического оружия". "Мы поддерживаем нашего союзника и его усилия по установлению виновных [в отравлении] и привлечению их к ответственности", - заключил генерал.

Западу не следует рассчитывать на то, что Россия дрогнет перед лицом нынешних санкций, добавил Кертис Скапарротти. По его мнению, российский народ привычен к невзгодам и "их почти приветствует".

"Даже при сложной ситуации в экономике президент [России Владимир] Путин сумел переломить тенденцию, и она теперь, насколько я помню, приближается к росту в размере 2%. Мне кажется, они обладают огромной стойкостью. И нам на это (то есть предполагаемую слабость россиян) рассчитывать не следует, нам следует рассчитывать на то, что мы сильны и сдерживаем их деятельность", - сказал он, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США.

Скапарротти не только является главкомом ОВС НАТО, но и возглавляет Европейское командование ВС США.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в "незаконном использовании силы" против ее страны, озвучив версию, согласно которой Москва причастна к отравлению Скрипаля и его дочери. В связи с этим руководитель правительства заявила о высылке 23 российских дипломатов и ряде других ограничительных мер, предупредив о возможности заморозки активов тех лиц, которые могут угрожать безопасности Великобритании. В Москве категорически отвергают обвинения Мэй и обещают, что шаги Лондона не останутся без ответа.