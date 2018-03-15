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В Саудовской Аравии заявили о готовности создать ядерную бомбу, если это сделает Иран

Международная панорама
15 марта, 19:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

При этом наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд отметил, что страна "не стремится к обладанию ядерной бомбой"

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ТАСС, 15 марта. Эр-Рияд последует примеру Тегерана, если тот разработает собственное атомное оружие. Об этом заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в интервью телеканалу CBS, которое выйдет в эфир 18 марта.

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"Саудовская Аравия не стремится к обладанию ядерной бомбой, но, без сомнения, если Иран разработает ядерную бомбу, мы как можно скорее последуем этому примеру", - сказал он, отвечая на вопрос ведущей, нужно ли Эр-Рияду атомное оружие для противодействия Тегерану.

Кроме того, наследный принц, одновременно занимающий посты первого вице-премьера и министра обороны, выразил мнение, что республика не является конкурентом королевства.

"Иран не является соперником Саудовской Аравии. Армия Ирана не входит в пятерку [крупнейших] армий мусульманского мира. Саудовская экономика больше, чем иранская. Иран далек от того, чтобы быть равным Саудовской Аравии", - сообщил Мухаммед бен Сальман.

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