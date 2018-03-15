Трамп согласился с утверждениями, что Россия стоит за отравлением Скрипаля

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп согласился в четверг с утверждениями о том, что Россия стоит за отравлением в британском городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

"Похоже, что это так, я говорил с премьер-министром [Великобритании], и мы продолжаем обсуждать эту тему. Очень печальная ситуация, безусловно, это выглядит так, что россияне стоят за этим. Такое никогда не должно было произойти. И мы воспринимаем это очень серьезно, так же как, я думаю, и многие другие воспринимают", - отметил он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме во время встречи с ирландским премьер-министром Лео Варадкаром.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.