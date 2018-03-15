ЕС ошибочно распространил будущее "решение глав МИД" о новых санкциях против Сирии

БРЮССЕЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Совет ЕС распространил в четверг заявление о введении новых санкций против Сирии за химические атаки против мирного населения, датированное 19 марта, когда в Брюсселе пройдет встреча министров иностранных дел сообщества. В пресс-службе Совета ЕС данное заявление уже назвали опубликованным по ошибке и сняли с официального сайта.

Публикация была оформлена в полном соответствии с местными нормами подготовки таких текстов. В ней говорилось о включении четырех человек в список лиц, попадающих под ограничительные меры против правительства Сирии за создание химического оружия и его использование против мирного населения.

Спустя некоторое время после публикации она была удалена с сайта. На вопрос ТАСС о причинах этого, представитель пресс-службы Совета ЕС ответил: "Это техническая ошибка".

В тексте документа, который в настоящий момент не доступен онлайн, не раскрывались личности сирийских чиновников, которые попадут под санкции, а лишь отмечалось, что трое из них являются учеными и один военным.

Сам факт публикации заготовленного заранее решения министров иностранных дел по Сирии не является чем-то исключительным, через Совет ЕС в день проходят сотни документов, и такие сбои в его работе время от времени случаются.

Черный список ЕС по Сирии включает 261 физическое лицо и 67 компаний.