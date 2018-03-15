Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЕС ошибочно распространил будущее "решение глав МИД" о новых санкциях против Сирии

Международная панорама
15 марта, 19:46 дата обновления: 15 марта, 20:10 UTC+3

Ранее сообщалось, что Совет ЕС добавил четырех человек в список лиц, "являющихся целью ограничительных мер ЕС против сирийского режима"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/ARMANDO BABANI

БРЮССЕЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Совет ЕС распространил в четверг заявление о введении новых санкций против Сирии за химические атаки против мирного населения, датированное 19 марта, когда в Брюсселе пройдет встреча министров иностранных дел сообщества. В пресс-службе Совета ЕС данное заявление уже назвали опубликованным по ошибке и сняли с официального сайта.

Смотрите также

Лавров призвал отменить односторонние санкции ряда западных стран против Сирии

Евросоюз готов ввести новые санкции против Сирии после доклада о химатаках в ООН

Глава Пентагона не обладает доказательствами применения Асадом химоружия в Сирии

Трамп регулярно спрашивает главу ЦРУ о случаях применения химоружия в Сирии

Публикация была оформлена в полном соответствии с местными нормами подготовки таких текстов. В ней говорилось о включении четырех человек в список лиц, попадающих под ограничительные меры против правительства Сирии за создание химического оружия и его использование против мирного населения.

Спустя некоторое время после публикации она была удалена с сайта. На вопрос ТАСС о причинах этого, представитель пресс-службы Совета ЕС ответил: "Это техническая ошибка".

В тексте документа, который в настоящий момент не доступен онлайн, не раскрывались личности сирийских чиновников, которые попадут под санкции, а лишь отмечалось, что трое из них являются учеными и один военным.

Сам факт публикации заготовленного заранее решения министров иностранных дел по Сирии не является чем-то исключительным, через Совет ЕС в день проходят сотни документов, и такие сбои в его работе время от времени случаются.

Черный список ЕС по Сирии включает 261 физическое лицо и 67 компаний.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
Путин простился с народным артистом СССР Олегом Табаковым
5
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
6
Биография Олега Табакова
7
Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама