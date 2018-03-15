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Польша просит Израиль изменить надпись в музее Яд Вашем о польской полиции в гетто Лодзи

Международная панорама
15 марта, 20:23 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 15, марта. /ТАСС

Надпись на английском языке сообщает, что немцы вместе с "польской полицией" охраняли вход в гетто

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ВАРШАВА, 15 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Польши требует, чтобы в мемориальном центре Яд Вашем в Иерусалиме, посвященном истории Холокоста, изменили надпись о "польской полиции". Об этом заявил журналистам в четверг заместитель главы ведомства Ян Дзедзичак.

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На эту надпись обратил внимание один из польских ветеранов, входивший в состав прибывшей в Израиль делегации, и проживавший в Лодзи во время немецкой оккупации. Надпись на английском языке сообщает, что немцы вместе с "польской полицией" охраняли вход в гетто. Ветеран указал, что это ошибка, так как во включенной в состав Третьего рейха Лодзи, в отличие от генерал-губернаторства, никакой польской полиции не было.

"Я попросил наше дипломатическое представительство в Израиле вмешаться в ситуацию, - сказал он. - Мы не оставим это дело и сделаем все, чтобы эта информация была немедленно изменена".

1 марта вступил в силу принятый в Польше новый закон о наказании за публичное обвинение польской нации в причастности к Холокосту. Он вводит уголовную ответственность (тюремное заключение на срок до трех лет) за публичное распространение идей о вине польского народа или государства или их соучастии в преступлениях, совершенных Третьим рейхом, или других преступлениях против человечества и мира. К таким правонарушениям относится, в частности, использование формулировки "польские концлагеря". Кроме этого, документ запрещает пропаганду в Польше бандеровской идеологии, а также отрицание геноцида на Волыни.

С осуждением закона выступили Израиль, США и Украина. Израильская сторона усмотрела в нем возможность запрета исследования Холокоста, публикации воспоминаний свидетелей и другие ограничения. Польская сторона заверяет, что закон не нарушает свободу слова, не распространяется на научные исследования и художественную деятельность. В настоящее время по инициативе президента Польши Анджея Дуды закон отправлен на рассмотрение Конституционного суда.

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