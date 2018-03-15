Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Представитель Пентагона утверждает, что Россия ответственна за ситуацию в Восточной Гуте

Международная панорама
15 марта, 20:27 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, марта. /ТАСС

Москва может положить конец жертвам среди мирного населения в регионе, заявила Дана Уайт

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Представитель Министерства обороны США Дана Уайт на брифинге в Пентагоне в четверг заявила, что Россия якобы несет ответственность за события в Восточной Гуте по Дамаском.

Трансляция брифинга шла на сайте министерства обороны США.

"Россия может положить конец жертвам среди мирного населения в Восточной Гуте, - утверждала она. - Однако двуличная позиция оборачивается гибелью людей. Россия с точки зрения морали является соучастником и несет ответственность. Мы призываем Россию добиваться от режима [Башара] Асада прекращения убийств мирных граждан и создать условия для доставки остро необходимой гуманитарной помощи в Восточную Гуту".

12 марта постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности заявила, что Вашингтон готов вновь нанести удар по Сирии, если ООН окажется неспособна добиться прекращения огня в Восточной Гуте. Во вторник начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Минобороны РФ готово принять ответные меры воздействия против вероятного ракетного удара США по Дамаску, если возникнет угроза находящимся там российским военным.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
5
Биография Олега Табакова
6
Грудинин покинул дебаты после появления на них экс-работницы своего предприятия
7
Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама