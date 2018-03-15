Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Макрон отменил визит на российский павильон книжной выставки в Париже из-за Скрипаля

Международная панорама
15 марта, 20:35 UTC+3

Предполагалось, что президент Франции совершит продолжительную остановку на стенде России, которая приглашена на ярмарку в качестве почетного гостя

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон

© EPA-EFE/HARISH TYAGI

ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон после скандала с нападением на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании отказался от посещения российского павильона ежегодного книжного салона в Париже, открытие которого состоится в четверг вечером.

Смотрите также

Дело Скрипаля: реакция Лондона, позиция Москвы и возможные последствия

Об этом сообщило агентство Agence France Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

Согласно рабочему графику главы республики, вечером он прибудет в Выставочный центр у Версальских ворот, где открывается крупнейшая во Франции книжная ярмарка - ежегодный международный Салон книги. Россия в этом году приглашена туда в качестве почетного гостя. Предполагалось, что Макрон в ходе своего обхода ярмарки совершит продолжительную остановку в российском павильоне.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Макрон, Эмманюэль Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Страны
Россия Франция Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
5
Биография Олега Табакова
6
Грудинин покинул дебаты после появления на них экс-работницы своего предприятия
7
Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама