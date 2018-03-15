Макрон отменил визит на российский павильон книжной выставки в Париже из-за Скрипаля

ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон после скандала с нападением на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании отказался от посещения российского павильона ежегодного книжного салона в Париже, открытие которого состоится в четверг вечером.

Об этом сообщило агентство Agence France Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

Согласно рабочему графику главы республики, вечером он прибудет в Выставочный центр у Версальских ворот, где открывается крупнейшая во Франции книжная ярмарка - ежегодный международный Салон книги. Россия в этом году приглашена туда в качестве почетного гостя. Предполагалось, что Макрон в ходе своего обхода ярмарки совершит продолжительную остановку в российском павильоне.