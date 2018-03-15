СМИ: турецкие ВВС наносят удары по курдским отрядам в Африне

ТАСС, 15 марта. Десятки мирных жителей погибли в четверг в результате ударов турецкой авиации и артиллерии по административному центру Африн (65 км от Алеппо). Об этом сообщило агентство ANF. По его информации, бомбардировки и обстрелы этого города на севере Сирии, который обороняют курдские отряды "Сил народной самообороны" (СНС), не прекращаются и носят интенсивный характер. Число жертв и пострадавших растет.

Военные действия заставляют жителей покидать свои дома. По сведениям телеканала Al Mayadeen, за сутки из Африна и его окрестностей выехало свыше 100 тыс. человек. Они направляются в соседние города Нобуль, Эз-Захра и Телль-Рифаат, которые находятся под защитой сирийской армии.

Турецкие войска почти полностью блокировали Африн на прошлой неделе. Окруженные отряды СНС, однако, отказались капитулировать и продолжают оказывать сопротивление, нанося потери противнику. По данным Фират, в четверг в районе Куркан в ходе вооруженной вылазки бойцы СНС уничтожили бронемашину, убиты девять турецких солдат.

Генштаб ВС Турции сообщил в четверг о ликвидации 80 "террористов", к которым в Анкаре относят бойцов СНС.