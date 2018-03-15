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Премьер Бельгии призвал Россию к сотрудничеству по делу Скрипаля

Международная панорама
15 марта, 21:01 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 15, марта. /ТАСС

Шарль Мишель заявил, что "это не просто покушение на убийство, но серьезная атака на безопасность населения"

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БРЮССЕЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель призвал Россию к сотрудничеству по делу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, чтобы пролить свет на ситуацию. Об этом говорится в его заявлении, распространенном в четверг в Брюсселе.

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"Я призываю Россию сотрудничать, чтобы пролить свет на это дело", - сказал он. Мишель отметил, что "это не просто покушение на убийство, но серьезная атака на безопасность населения". "Это неприемлемо", - добавил премьер.

Кроме того, премьер Бельгии призвал главу Евросовета Дональда Туска "скоординировать ответ 28 стран - членов Евросоюза" на этот инцидент.

Италия также обеспокоена ситуацией вокруг нападения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и выражает солидарность Великобритании. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел республики Анджелино Альфано в телефонном разговоре с британским коллегой Борисом Джонсоном, сообщает пресс-служба МИД Италии.

"Мы крайне обеспокоены делом Сергея Скрипаля, которое ставит под угрозу многие жизни, и выражаем нашу солидарность правительству и народу Великобритании. Особенно настораживает использование опасного химического вещества, запрещенного международными соглашениями, на территории Великобритании. Мы с вниманием следим за развитием международной ситуации вокруг этого дела и поддерживаем любые действия для гарантирования безопасности и международного права", - сказал Альфано.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.

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Персоны
Туск, Дональд Мишель, Шарль Джонсон, Борис Альфано, Анджелино Скрипаль, Сергей Викторович
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