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Джонсон: Лондон не исключает проверки проб вещества из Солсбери независимыми экспертами

Международная панорама
15 марта, 21:07 UTC+3

Глава британского МИД добавил, что "правительство и полиция работают сейчас над тем, чтобы дать ОЗХО" такую возможность

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БЕРЛИН, 15 марта. /ТАСС/. Власти Великобритании работают над тем, чтобы дать Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) возможность перепроверки проб вещества, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, независимыми экспертами. Об этом заявил глава британского МИД Борис Джонсон в опубликованной в четверг вечером статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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"Правительство и полиция работают сейчас над тем, чтобы дать ОЗХО возможность перепроверки наших проб независимой стороной", - отметил он.

В статье Джонсон подверг резкой критике Москву, отметив, что инцидент в Солсбери "выходит за рамки разногласий" между Великобританией и Россией. Он выразил сожаление, что со стороны РФ не последовало реакции в обозначенные Лондоном временные рамки.

"Британское правительство сделало на основании этого единственно возможный вывод, что российское государство совершило в британском городе попытку убийства и при этом применило смертельное нервно-паралитическое вещество, запрещенное Конвенцией о запрете химического оружия", - утверждал глава МИД. Он обвинил Москву в "неуважении основных международных правил", поставив случившееся в Солсбери в один ряд с конфликтом на Украине, кибератакой на Бундестаг и вмешательством в выборы в ЕС.

По мнению Джонсона, другие государства обязаны занять принципиальную позицию в отношении России.

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Персоны
Джонсон, Борис Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Кризис на Украине Дело Сергея Скрипаля
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