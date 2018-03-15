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Reuters: британский советник по нацбезопасности проинформировал НАТО о "деле Скрипаля"

Международная панорама
15 марта, 22:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Альянс поддерживает точку зрения Великобритании относительно того, что использованный при отравлении экс-полковника ГРУ газ производился в России

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Советник британского премьер-министра по нацбезопасности Марк Седвилл проинформировал Североалантический совет в Брюсселе по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери. Как передает агентство Reuters, Седвилл в четверг обвинил Россию в причастности к этому отравлению, выступая на заседании Североалантического совета, в состав которого входят постоянные представители стран НАТО при центральных органах альянса.

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"То, что произошло в Солсбери, было последним по времени звеном в явно повторяющемся сценарии безответственного и незаконного поведения российского государства, и это касается всего альянса", - заявил Седвилл после совещания. "Мы будем поддерживать союзников перед лицом таких же угроз", - добавил он.

В ответ на запрос ТАСС в Брюсселе в штаб-квартире НАТО отказались от дополнительных комментариев по встрече Североалантического совета, подтвердив лишь факт ее проведения в четверг.

НАТО поддерживает точку зрения Великобритании относительно того, что использованный при отравлении осужденного в РФ за шпионаж в пользу Лондона Сергея Скрипаля и его дочери газ производился в России, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. В то же время Столтенберг сообщил, что Великобритания не запрашивала Североатлантический совет о запуске 5-й статьи Вашингтонского договора о коллективной обороне в ответ на инцидент в Солсбери.

Статья 5 Устава НАТО предполагает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран альянса будет рассматриваться как нападение на альянс в целом. Ранее источник в делегации одной из стран НАТО сообщил ТАСС, что "запуск 5-й статьи является диспропорциональным ответом на подобный инцидент, получить поддержку всех союзников (стран - членов НАТО) будет невозможно".

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Персоны
Мэй, Тереза Столтенберг, Йенс Скрипаль, Сергей Викторович
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Дело Сергея Скрипаля Отношения России и НАТО
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