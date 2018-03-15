ПА ОБСЕ призывает к достоверному расследованию по делу Скрипаля

СТОКГОЛЬМ, 15 марта. /ТАСС/. Парламентская ассамблея ОБСЕ призывает провести "прозрачное и достоверное расследование" по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении для прессы организации.

"Я глубоко обеспокоен очевидным отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, Великобритания, 4 марта. Власти должны провести достоверное и прозрачное расследование, и лица, ответственные за это страшное преступление, должны быть привлечены к ответственности. Парламентская ассамблея ОБСЕ солидарна с Соединенным Королевством, государством - участником ОБСЕ, и ожидает полного сотрудничества всех сторон в ходе продолжающегося расследования", - пишет в пресс-релизе председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обвинив Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении РФ. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов в ближайшее время.