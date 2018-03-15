Госдеп: новые санкции США не связаны с грядущими в России выборами

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Введенные в четверг США санкции не связаны с выборами президента РФ, которые пройдут 18 марта. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

Ее попросили прокомментировать заявления российских должностных лиц о том, что американские санкции - это вмешательство в выборы РФ. "Это вздор. Санкции требуют много времени на их осуществление и для получения [необходимых] сведений", - ответила Науэрт.

По ее словам, минфин США ввел в четверг "существенные санкции" в отношении России. "Введение санкций 15 марта не означает, что дополнительные санкции не будут введены в ближайшие дни, в ближайшие недели и в ближайшие месяцы", - пояснила она, добавив, что под ограничения подпадают обычно группы лиц и организаций.

Ранее в четверг Минфин США впервые применил новый закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) для введения санкций в отношении российских граждан и организаций. В список были включены 12 лиц, против которых ранее были вынесены обвинения специальным прокурором Робертом Мюллером, который проводит расследование утверждений о влиянии Москвы на прошедшие выборы и возможном сговоре с ней штаба президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Минфин также ввел ограничительные меры против российской организации "Агентство интернет-исследований", чьим сотрудникам минюст США предъявил обвинения в причастности к вмешательству в американские президентские выборы 2016 года.

В том случае, если в США будут обнаружены принадлежащие этим лицам и организации счета, они будут заморожены. Кроме того, американцам запрещается поддерживать с данными лицами какие-либо деловые отношения.

Возможность введения новых санкций

При этом Вашингтон не исключает введение дополнительных санкций в отношении Москвы под предлогом ее причастности к покушению в Великобритании на бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля, завербованного в свое время западными спецслужбами.

"Как вы можете вспомнить, поскольку вы спрашивали про убийство сводного брата [лидера КНДР] Ким Чен Ына [Ким Чен Нама в Куала-Лумпуре в феврале минувшего года], мы впоследствии - неделю или две тому назад - ввели определенные санкции, относящиеся к применению в том случае (предполагаемого боевого отравляющего вещества). Был зазор по времени между датой его (Ким Чен Нама) убийства и введением санкций <...>. Возможно, мы так в конце концов и поступим (в случае с делом Скрипаля), но я попросту не буду брать на себя на данном этапе никакие обязательства [подобного рода]", - сказала Науэрт.

О введении санкций в отношении Пхеньяна за предполагаемое применение химоружия с целью убийства старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Чен Нама 13 февраля прошлого года в аэропорту Куала-Лумпура администрация США объявила в минувший вторник. Как при этом уточнило внешнеполитическое ведомство США, Вашингтон считает, что "правительство Северной Кореи использовало химическое отравляющее вещество VX для убийства Ким Чен Нама". Такие же выводы оглашали ранее и власти Малайзии.