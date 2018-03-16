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Главы МИД России, Ирана и Турции обсудят в Астане деэскалацию в Сирии

Международная панорама
16 марта, 0:25 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 16, марта. /ТАСС

Особое внимание министры могут уделить ситуации в Восточной Гуте

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АСТАНА, 16 марта. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран - гарантов перемирия в Сирии (России, Ирана и Турции) Сергей Лавров, Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу соберутся в пятницу в Астане, где обсудят функционирование зон деэскалации в арабской республике, а также политические и гуманитарные вопросы.

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Таким образом, министры не только подведут итоги деятельности работающего уже больше года астанинского формата, но и наметят шаги для урегулирования всех аспектов сирийского кризиса.

В Астане уже находятся спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и директор Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД Сергей Вершинин. Представителей стран-гарантов, как ожидается, примет президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Особое внимание министры, скорее всего, уделят ситуации в Восточной Гуте, обстановке в зоне деэскалации в Идлибе, реализации решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи в контексте создания конституционной комиссии и продолжения переговорного процесса в Женеве.

Главы МИД планируют выработать рекомендации Дамаску и оппозиции по сирийскому урегулированию, а также принять совместное заявление.

Астанинское досье

Главным достижением "Астаны" стало создание четырех зон деэскалации - в Идлибе, районе севернее Хомса, в Восточной Гуте и на юго-западе Сирии. Россия, Иран и Турция приняли в сентябре 2017 года несколько документов, регламентирующих функционирование этих зон. Среди них - мандат на развертывание сил контроля деэскалации, правила применения военной силы подразделениями контроля, правила функционирования КПП и наблюдательных пунктов в зонах безопасности, а также создание российско-ирано-турецкого координационного центра по деэскалации.

В связи с провокациями террористических организаций "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусры" (запрещены в РФ) и боевиков других группировок остаются проблемы с размещением наблюдателей в зонах безопасности, в частности в Идлибе.

Накануне министерских переговоров состоялись встреча экспертов трех стран и первое заседание рабочей группы по обмену пленных и удерживаемых лиц. В состав этой группы входят в том числе сотрудники ООН, Международного комитета Красного Креста. Представители третьих стран и других профильных организаций могут быть приглашены на заседание при необходимости. На группу возлагается задача подготовки и обмена списками задержанных/заложников, погибших и пропавших без вести или направление списков нейтральному посреднику, а также выработка условий обмена.

Стороны рассмотрят в пятницу и вопросы гуманитарного разминирования. В декабре Москва, Тегеран и Анкара призвали сирийское правительство сотрудничать с соответствующей службой ООН для создания Международной группы по разминированию.

Конституционный процесс

Москва неоднократно подчеркивала взаимосвязь астанинского и женевского форматов. В рамках усилий по поддержке политического процесса в январе в Сочи состоялся Конгресс сирийского национального диалога.

По итогам Конгресса участники договорились сформировать конституционную комиссию (список кандидатов утвержден в составе 150 человек: 100 человек от правительства с учетом внутренней умеренной оппозиции и 50 от внешней оппозиции), которая совместно со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой начнет готовить предложения для конституции Сирии. Как указал Лавров, формирование этой комиссии необходимо как можно скорее перевести в плоскость практического исполнения.

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
Персоны
Де Мистура, Стаффан Зариф, Мохаммад Джавад Лавров, Сергей Викторович Назарбаев, Нурсултан Абишевич
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