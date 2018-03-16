Столтенберг: НАТО стремится к конструктивным отношениям с РФ

ТАСС, 16 марта. НАТО продолжит стремиться к более конструктивным отношениям с РФ. Сдерживание и защиту организация планирует совмещать с политическим диалогом с Россией, заявил в четверг в интервью телеканалу CNN генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО продолжит придерживаться двойного подхода к [отношениям с] РФ. Я имею в виду совмещение мощного сдерживания и защиты с политическим диалогом, потому что Россия - наш сосед. Поэтому мы продолжим стремиться к более конструктивным отношениям с РФ, и продолжим работать над контролем над оружием", - заявил Столтенберг.

Ранее в ходе своей пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО заявил, что организация поддерживает точку зрения Лондона относительно того, что использованный при отравлении осужденного в РФ за шпионаж в пользу Лондона Сергея Скрипаля и его дочери газ производился в России. Тем не менее Столтенберг призвал к диалогу с Москвой и подчеркнул, что альянс не хочет новой холодной войны с Россией.