Пентагон: более 95% контактов ВКС РФ с ВВС стран НАТО безопасны

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. ВКС России более чем в 95% контактов в небе с ВВС государств - членов НАТО действуют профессионально и безопасно. Это признал командующий американскими ВВС в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс, выступая в четверг на телефонном брифинге для журналистов, который был организован пресс-службой Госдепартамента США.

По словам американского военачальника, активность ВКС России в его зоне оперативной ответственности в период с 2015 года по настоящее время шла без "драматического роста", равно как и без "драматического спада". "Все контакты, которые у нас происходят с российской авиацией в рамках воздушного патрулирования, мы документируем, отслеживаем и даем им характеристику. И больше чем при 95% таких инцидентов мы наблюдаем безопасное поведение со стороны российских авиационных сил", - заявил Уолтерс.

Комментируя далее планы ВВС США в Европе, он сообщил, что будут наращиваться масштабы взаимодействия с Румынией. Эти намерения предусматривают применение аэродрома имени Михаила Когэлничану близ румынского города Констанца на побережье Черного моря, подтвердил Уолтерс.

Отвечая на вопросы о сложностях в отношениях Вашингтона и Анкары, он заверил, что американские Вооруженные силы продолжают использовать в Турции такое же число военных баз, как и прежде. При этом генерал отказался уточнить, происходят ли какие бы то ни было изменения масштабов применения американской стороной авиабазы Инджирлик.

Говоря об очередных американо-израильских военных учениях "Джунипер кобра" ("Можжевеловая кобра"), Уолтерс пояснил, что "на данный момент [в них] нет участия [истребителей-бомбардировщиков пятого поколения] F-35" еврейского государства.