Пентагон тревожит наращивание Россией своего военного присутствия в Арктике

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Пентагон с беспокойством следит за наращиванием Россией своего военного присутствия в Арктике. Об этом сообщил в четверг глава Тихоокеанского командования ВС США адмирал Гарри Харрис.

"Усилия России по наращиванию своего присутствия и влияния на Крайнем Севере заслуживают особого внимания. У России есть больше баз к северу от Северного полярного круга, чем у всех остальных стран вместе взятых. И она продолжает строить еще больше баз, явно предназначенных для военных целей", - отметил он, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США. Трансляция слушаний велась на сайте комитета.

Харрис также считает, что Россия "пытается использовать Конвенцию ООН по морскому праву для своей выгоды" в Арктике. "Эта Конвенция предоставляет России потенциальную возможность "владеть" почти половиной Северного полярного круга, - сказал он. - А у нас (США - прим. ТАСС) нет такой возможности, поскольку мы не являемся участником данного договора".

Адмирал высказался за ратификацию Вашингтоном Конвенции, что позволит США заявить о своих претензиях на дополнительный шельф в Арктике.

Конвенция, принятая в 1982 году, предоставляет, в частности, государствам право претендовать на морское дно за пределами 200-мильной исключительной экономической зоны, если оно является продолжением их континентального шельфа. Но это надо доказать, подав заявку в соответствующую Комиссию ООН, что уже сделали Россия, Дания, Норвегия и Канада. На сегодняшний день участниками Конвенции являются 167 государств и Евросоюз.

Как заявил президент РФ Владимир Путин, Москва рассматривает Арктику как важный регион с точки зрения своей безопасности. "Мы грозить никому не будем, но, используя наши преимущества, в данном случае, территориального характера, обеспечим безопасность РФ и ее граждан", - указал он в интервью для документального фильма Андрея Кондрашова "Путин", который доступен в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Путин также отметил богатые запасы Арктики. "Там все есть", - подчеркнул президент.