Белый дом призвал все цивилизованные страны привести РФ и Иран к ответу за насилие в Сирии

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что все цивилизованные страны мира должны привлечь Россию и Иран к ответственности за то, что они якобы допускают продолжение зверств и насилия в Сирии.

Такую точку зрения выразил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, выступая в Музее Холокоста в Вашингтоне.

"Все цивилизованные государства должны привлечь к ответственности Иран и Россию за их роль в допущении дальнейших зверств и насилия в Сирии", - утверждал он. "Если Иран и Россия не перестанут допускать зверства режима [президента Сирии Башара Асада] и не будут действовать в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, все государства должны не просто делать грозные заявления, а действовать более решительно", - полагает Макмастер.

С его точки зрения, "настало время применить серьезные политические и экономические меры в отношении Москвы и Тегерана". "Асад не должен оставаться безнаказанным за свои преступления, равно как и его спонсоры", - заявил советник Трампа.