США в ООН назвали бессмысленными разговоры о снятии санкций с РФ до прогресса на Украине

ООН, 16 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты не видят смысла обсуждать "даже малейшее послабление" санкций, введенных против России, до тех пор, пока РФ не продемонстрирует готовность предпринять "конкретные шаги" по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила в четверг заместитель постоянного представителя США при ООН Келли Карри на неформальной встрече по Крыму.

Она обвинила РФ в "незаконной аннексии" полуострова, а также в дестабилизации ситуации на востоке Украины. "Нет никаких сомнений, что Россия находится там, и нет никаких сомнений в том, что у России на уме. Конфликт продолжается, движимый российской агрессией, и в феврале [на Востоке Украины] наблюдалась активизация бомбардировок и обстрелов", - сказала дипломат.

"Пока Россия не продемонстрирует нам, что она готова предпринять конкретные шаги по урегулированию этого кризиса, не имеет смысла обсуждать даже малейшее послабление санкций", - подчеркнула Карри.

Президент США Дональд Трамп 2 марта продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи с кризисом на Украине. Как следует из обнародованных документов, речь идет о продлении срока действия ограничительных мер в отношении РФ, примененных администрацией его предшественника Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, а также 19 декабря 2014 года по Крыму.