СМИ: в Японии хотят развивать потенциал для нанесения удара по базам противника

ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) к маю 2018 года подготовит рекомендации правительству страны с целью развития потенциала японских Сил самообороны при нанесении ударов по базам возможного противника. Как сообщило в пятницу агентство Kyodo, это связано с обострением ситуации с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Отмечается, что речь идет о принятии на вооружение средств для контратаки по пусковым установкам баллистических ракет в случае непосредственной угрозы для территории Японии. Также ЛДП выступило в поддержку планов закупить у США новейшие истребители короткого взлета и вертикальной посадки F-35B и создания первого в стране авианосца на базе самого крупного из имеющихся в распоряжении национальных Сил самообороны вертолетоносцев "Идзумо". Кроме того правящая партия считает важным повышение обороноспособности в космосе и киберпространстве.

По мнению партийной комиссии по вопросам обороны, которую возглавляет бывший министр обороны Гэн Накатани, новые меры необходимы в том числе из-за роста угрозы со стороны КНДР и расширения зоны активности Китая на море. В случае одобрения правительством новые рекомендации будут включены в конце года в документ об основных положениях оборонной политики Японии.

Японский кабмин придерживается мнения, что обладание Японией наступательными вооружениями не противоречит "мирной" Конституции, если оно связано с самообороной. Однако принятие на вооружение ударного авианосца, к примеру, уже не будет соответствовать положениям основного закона.

Нижняя палата парламента Японии в конце февраля утвердила проект рекордного по размеру госбюджета на начинающийся 1 апреля 2018 финансовый год, который предполагает самые крупные в послевоенной истории страны расходы на военные нужды. На эти цели предполагается направить около 5,19 трлн иен ($48,5 млрд). Речь идет в том числе о приобретении для нужд ПРО новых ракет-перехватчиков SM-3 Block 2A, которые Токио разрабатывает совместно с Вашингтоном. Кроме того, часть расходов предполагается потратить на подготовку к реализации планов правительства закупить и разместить на территории Японии американские наземные комплексы ПРО Aegis Ahore.