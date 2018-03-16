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Мэттис заявил, что уход Тиллерсона не скажется на отношениях США с союзниками

Международная панорама
16 марта, 4:10 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 16, марта. /ТАСС

Шеф Пентагона считает, что прочность отношений ряда стран с Соединенными Штатами выходит за рамки отдельных личностей

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Глава Пентагона Джеймс Мэттис

Глава Пентагона Джеймс Мэттис

©  AP Photo/Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Уход со своего поста госсекретаря США Рекса Тиллерсона не скажется на отношениях Соединенных Штатов и их союзников. В этом журналистов в четверг заверил министр обороны страны Джеймс Мэттис, возвращаясь из своей поездки на Ближний Восток.

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"Эта тема даже не поднималась, только с вами (с журналистами). И я понимаю, почему вы спрашиваете. Но в большинстве частей мира я просто указываю на то, что это вашингтонская история", - сказал он репортерам на борту самолета по дороге обратно в США. Высказывания главы Пентагона приводит агентство Reuters.

Мэттис за последние дни посетил Бахрейн и Афганистан. "Прочность отношений этих стран с Соединенными Штатами, имеющими очень мощные институты, выходит за рамки отдельных личностей", - заверил он. Министр при этом признал, что они вместе с Тиллерсоном всегда разрешали все разногласия до того, как идти на встречи в Белый дом.

Во вторник президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Тиллерсона и выдвижении на пост госсекретаря США Майкла Помпео. Последний до этого являлся директором Центрального разведывательного управления США.

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Темы
Кадровые перестановки в кабинете Трампа
Персоны
Мэттис, Джеймс Тиллерсон, Рекс Помпео, Майкл (Майк)
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