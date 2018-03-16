WP: Трамп хочет уволить своего помощника по национальной безопасности

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял решение сместить с поста помощника по национальной безопасности генерал-лейтенанта Герберта Макмастера и активно ищет для него замену. Об этом в четверг со ссылкой на свои источники сообщила газета The Washington Post.

По ее сведениям, глава государства уже готов пойти на этот шаг. Однако пока идет подбор сильного кандидата на эту должность. Кроме того, Трамп не хочет, чтобы уход Макмастера выглядел унизительно для него. The Washington Post утверждает, что это увольнение одного из ключевых советников станет лишь частью грядущих кадровых перестановок в Белом доме, которые затронут и других должностных лиц высокого ранга.

В Белом доме пока не ответили на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать данную публикацию. При этом, как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя Белого дома, Трамп еще не принял окончательного решения.

Источники The Washington Post, знакомые с планами американского лидера, утверждают, что, "несмотря на очевидный беспорядок, Трамп сейчас находится в приподнятом настроении" после принятия решений о введении пошлин на импорт стали и алюминия, а также после объявления о грядущей его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Президенту нравится испытывать свою команду и делать перестановки, сужая свой внутренний круг до тех, кого он посчитает уцелевшими и кто уважает его нетрадиционный стиль, сказал один из старших сотрудников Белого дома", - говорится в статье, опубликованной в электронной версии издания.

Кто заменит Макмастера?

Макмастер занял свой пост после того, как его в феврале 2017 года был вынужден оставить Майкл Флинн. Назначение на эту должность не требует утверждения в Сенате Конгресса США, за исключением случая, когда кандидат хочет сохранить воинское звание, как Макмастер и поступил в прошлом году.

В четверг сам Трамп заявил журналистами, что "изменения будут происходить всегда". По информации Washington Post, он уже попросил главу аппарата Белого дома Джона Келли помочь с поиском замены Макмастеру. Президента, в частности, не устраивала жесткость своего помощника и продолжительность проводимых им брифингов.

Среди кандидатов на место Макмастера пока называются бывший постпред США при ООН Джон Болтон, считающийся "ястребом" в американской политике, и Джозеф Кит Келлог - глава аппарата Совета национальной безопасности при Белом доме. Последний часто сопровождает Трампа в поездках, главе государства нравится его компания.

На этой неделе Трамп объявил об увольнении госсекретаря Рекса Тиллерсона, его место в случае утверждения Сенатом должен будет занять директор Центрального разведывательного управления Майкл Помпео. Недавно Белый дом также оставили глава Национального экономического совета Гэри Кон и директор по коммуникациям Хоуп Хикс.