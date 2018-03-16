В Белом доме рассказали о хороших отношениях между Трампом и Макмастером

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп имеет хорошие рабочие отношения со своим помощником по национальной безопасности генерал-лейтенантом Гербертом Макмастером, состав Совета национальной безопасности (СНБ) не меняется. Об этом в своем Twitter сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее газета The Washington Post информировала о том, что Трамп якобы уже принял решение уволить своего помощника и ищет ему замену.

"Только что говорила с президентом Соединенных Штатов и генералом Гербертом Макмастером - несмотря на сообщения, у них хорошие рабочие отношения, никаких изменений в СНБ", - написала Сандерс.

The Washington Post утверждает, что глава государства намерен произвести и другие кадровые перестановки в Белом доме.