Главы МИД Кореи и Японии проведут переговоры в Вашингтоне

СЕУЛ, 16 марта. /ТАСС/. Министры иностранных дел Республики Корея и Японии Кан Гён Хва и Таро Коно проведут встречу в Вашингтоне 17 марта. Об этом сообщил в пятницу южнокорейский МИД.

"Стороны обменяются мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая ситуацию на Корейском полуострове и северокорейскую ядерную проблему", - говорится в сообщении. Внешнеполитическое ведомство отмечает, что министры "решили провести встречу, учитывая случайное совпадение времени их рабочих визитов в США".

Предыдущие переговоры глав МИД Южной Кореи и Японии состоялись два месяца назад в Ванкувере. Тогда министры иностранных дел 20 стран провели встречу по северокорейской проблеме.

Кан Гён Хва находится в США с визитом с 15 по 17 марта США. Запланированы ее встречи с руководством Госдепартамента и представителями Конгресса.

"Стороны обменяются мнениями по быстро меняющейся ситуации на Корейском полуострове, а также обсудят план дальнейшего сотрудничества в ведении межкорейского диалога и осуществлении контактов между Вашингтоном и Пхеньяном", - сообщил ранее южнокорейский МИД.

Кроме того, Кан Гён Хва планирует затронуть вопросы укрепления двустороннего союза, а также торгово-экономического партнерства.