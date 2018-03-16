Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главы МИД Кореи и Японии проведут переговоры в Вашингтоне

Международная панорама
16 марта, 7:03 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 16, марта. /ТАСС

По информации южнокорейского внешнеполитического ведомства, министры обсудят ситуацию на Корейском полуострове и вопросы торгово-экономического партнерства

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 16 марта. /ТАСС/. Министры иностранных дел Республики Корея и Японии Кан Гён Хва и Таро Коно проведут встречу в Вашингтоне 17 марта. Об этом сообщил в пятницу южнокорейский МИД.

"Стороны обменяются мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая ситуацию на Корейском полуострове и северокорейскую ядерную проблему", - говорится в сообщении. Внешнеполитическое ведомство отмечает, что министры "решили провести встречу, учитывая случайное совпадение времени их рабочих визитов в США".

Предыдущие переговоры глав МИД Южной Кореи и Японии состоялись два месяца назад в Ванкувере. Тогда министры иностранных дел 20 стран провели встречу по северокорейской проблеме.

Кан Гён Хва находится в США с визитом с 15 по 17 марта США. Запланированы ее встречи с руководством Госдепартамента и представителями Конгресса.

"Стороны обменяются мнениями по быстро меняющейся ситуации на Корейском полуострове, а также обсудят план дальнейшего сотрудничества в ведении межкорейского диалога и осуществлении контактов между Вашингтоном и Пхеньяном", - сообщил ранее южнокорейский МИД.

Кроме того, Кан Гён Хва планирует затронуть вопросы укрепления двустороннего союза, а также торгово-экономического партнерства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Коно, Таро
Страны
США КНДР Япония Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Telegraph: вещество, которым отравился Скрипаль, находилось в чемодане его дочери
3
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
4
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
5
Биография Олега Табакова
6
Захарова: Великобритании есть что скрывать в деле Скрипаля
7
Гостевая победа над "Лионом" позволила ЦСКА выйти в четвертьфинал Лиги Европы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама