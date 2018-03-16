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Министр обороны США на встрече с королем Бахрейна осудил действия Ирана

Международная панорама
16 марта, 7:13 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 16, марта. /ТАСС

Джеймс Мэттис указал на попытки Ирана "подорвать региональную безопасность", а также поставки вооружений в Йемен и усилия по дестабилизации Ирака

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ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис в среду на встрече с королем Бахрейна шейхом Хамадом бен Исой Аль Халифом обсудил сохранение единства среди членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и осудил действия Ирана. Об этом в четверг журналистам сообщила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

На встрече также присутствовал наследный принц королевства Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа. Они обсуждали "прочное сотрудничество в сфере обороны и необходимость поддержания единства в ССАГПЗ". Мэттис также выразил признательность за то, что на территории Бахрейна уже на протяжении длительного времени расположены американские военные, включая пятый флот ВМС США.

Глава Пентагона отметил вклад страны в борьбу с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ). "Министр Мэттис осудил продолжающиеся попытки Ирана подорвать региональную безопасность, включая помощь режиму [президента Сирии Башара] Асада, усилия по дестабилизации Ирака и поддержку поставок вооружений в Йемен в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН", - резюмировала Уайт.

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Персоны
Мэттис, Джеймс Асад, Башар Хафез Халифа, Хамад бен Иса, Аль, шейх Халифа, Сальман бен Хамад бен Иса, Аль
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