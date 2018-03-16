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Эксперт: Совбез ООН работает над тем, чтобы пресекать нарушения санкций в отношении КНДР

Международная панорама
16 марта, 7:31 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 16, марта. /ТАСС

По словам эксперта, КНДР "использует все возможности" действовать в обход санкций

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ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Совет безопасности ООН активно работает с частными компаниями разных стран для того, чтобы пресекать попытки КНДР обходить санкции, введенные против Пхеньяна. Об этом сообщил в переданном в пятницу интервью японскому телеканалу NHK глава группы экспертов Комитета по КНДР при Совбезе ООН Хью Гриффит.

"Меры в отношении Северной Кореи действуют, они эффективны,- сказал он. - Однако Северная Корея изобретательна и использует все возможности, которые у нее имеются". По словам эксперта, остаются проблемы, связанные с перегрузкой запрещенных товаров в море с судна на судно, финансовыми сделками при посредничестве "бумажных компаний", поставками северокорейских военных материалов в зоны конфликтов и так далее.

По словам Гриффита, для решения таких вопросов необходимо активное взаимодействие с частным бизнесом разных стран. "Нужно сотрудничать, в частности с нефтяными компаниями и судовладельцами с тем, чтобы они не заключали сделки с Северной Кореей",- отметил эксперт.

В декабре прошлого года Совбез ООН единогласно принял резолюцию об очередном ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября испытание баллистической ракеты. Документ ввел новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие ограничения, касающиеся поставок в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств. Ранее Совбез запретил закупки практически всех основных северокорейских экспортных товаров.

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