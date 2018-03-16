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Главы МИД РФ, Ирана и Турции начали в Астане встречу по Сирии

Международная панорама
16 марта, 8:10 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 16, марта. /ТАСС

Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств обсудят функционирование зон деэскалации в арабской республике, а также политические и гуманитарные вопросы

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АСТАНА, 16 марта. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран - гарантов перемирия в Сирии (России, Ирана и Турции) Сергей Лавров, Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу начали в Астане переговоры, в ходе которых подведут итоги году работы в астанинском формате по сирийскому урегулированию, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Главы внешнеполитических ведомств трех стран, как ожидается, обсудят функционирование зон деэскалации в арабской республике, а также политические и гуманитарные вопросы. Главы МИД планируют выработать рекомендации Дамаску и оппозиции по сирийскому урегулированию, а также принять совместное заявление.

В четверг в столице Казахстана прошли консультации делегаций РФ, Ирана и Турции, которые стали подготовкой к министерской встрече. Как заявил в беседе с журналистами спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, доверие между Москвой, Анкарой и Тегераном вышло на качественно новый уровень, стороны намерены и дальше развивать отношения в рамках переговорного процесса.

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