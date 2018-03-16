Рабочая группа по заложникам в Сирии укрепит доверие сторон конфликта

АСТАНА, 16 марта. /ТАСС/. Действия рабочей группы по освобождению задержанных и заложников в Сирии способствуют укреплению доверия между конфликтующими сторонами. Такое мнение высказал в пятницу министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, открывая встречу министров иностранных дел России, Турции и Ирана по Сирии в Астане.

"Мы придаем большое значение встрече рабочей группы по освобождению пленных, передаче тел погибших и поиску без вести пропавших. Мы убеждены, что работа данной группы будет укреплять доверие между всеми конфликтующими сторонами, будет давать значительный импульс для развития нашей деятельности в этом направлении", - сказал Абдрахманов.

По его словам, первая встреча в Астане на уровне глав МИД Ирана, России и Турции дает возможность определить трехстороннее взаимодействие, "обсудить результаты, достигнутые за первый год сотрудничества по урегулированию в Сирии".

Сотрудничество РФ и США

России и США необходимо начать конструктивный диалог по вопросу урегулирования ситуации в Сирии, считает Абдрахманов.

"Мы надеемся, что страны - гаранты Астанинского процесса сделают дополнительные конструктивные шаги для строгого выполнения соглашения о прекращении огня и установления зон деэскалации в Сирии. На фоне растущей напряженности на местах мы считаем, что крайне необходимо, чтобы основные региональные и международные субъекты, в первую очередь Россия и США, начали конструктивный диалог по данному вопросу", - сказал Абдрахманов.

По его словам, успешное сотрудничество "этих двух влиятельных сил в урегулировании ситуации в Сирии будет отвечать интересам всех заинтересованных сторон и сирийского народа в целом".

"Казахстан признает прилагаемые усилия, вносящие вклад в процесс достижения политического урегулирования и улучшения гуманитарной ситуации в Сирии. Фундаментальным шагом в отношении этого стало недавнее заседание Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, в ходе которого будущее страны обсуждалось с различными представителями всего сирийского общества", - пояснил глава МИД.

Соглашения об урегулировании ситуации в Сирии

Достигнутые в Астане соглашения об урегулировании ситуации в Сирии не должны оставаться только на бумаге.

"То, что мы наблюдаем сегодня в Сирии, не только ставит под угрозу региональную стабильность, но и подрывает усилия в поисках политического урегулирования ситуации. Соглашения, достигнутые в Астане, не должны оставаться исключительно на бумаге. Они должны давать ощутимые результаты, если доверие к усилиям международного сообщества и сирийских сторон в переговорном процессе будет поддерживаться", - сказал Абдрахманов.

По его словам, Казахстан призывает всех участников конфликта остановить кровопролитие.

В четверг в столице Казахстана прошли консультации делегаций РФ, Ирана и Турции, которые стали подготовкой к министерской встрече. Состоялось заседание рабочей группы по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести.

Главы внешнеполитических ведомств России, Ирана и Турции на встрече в Астане, как ожидается, обсудят функционирование зон деэскалации в САР, а также политические и гуманитарные вопросы. Главы МИД планируют выработать рекомендации Дамаску и оппозиции по сирийскому урегулированию, а также принять совместное заявление.