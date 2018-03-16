Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рабочая группа по заложникам в Сирии укрепит доверие сторон конфликта

Международная панорама
16 марта, 8:55 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 16, марта. /ТАСС

Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов также считает, что сотрудничество РФ и США в урегулировании ситуации в Сирии будет отвечать интересам всех заинтересованных сторон

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТАНА, 16 марта. /ТАСС/. Действия рабочей группы по освобождению задержанных и заложников в Сирии способствуют укреплению доверия между конфликтующими сторонами. Такое мнение высказал в пятницу министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, открывая встречу министров иностранных дел России, Турции и Ирана по Сирии в Астане.

"Мы придаем большое значение встрече рабочей группы по освобождению пленных, передаче тел погибших и поиску без вести пропавших. Мы убеждены, что работа данной группы будет укреплять доверие между всеми конфликтующими сторонами, будет давать значительный импульс для развития нашей деятельности в этом направлении", - сказал Абдрахманов.

По его словам, первая встреча в Астане на уровне глав МИД Ирана, России и Турции дает возможность определить трехстороннее взаимодействие, "обсудить результаты, достигнутые за первый год сотрудничества по урегулированию в Сирии".

Сотрудничество РФ и США

России и США необходимо начать конструктивный диалог по вопросу урегулирования ситуации в Сирии, считает Абдрахманов.

Смотрите также

Де Мистура не поедет на встречу глав МИД России, Турции и Ирана в Астане

Главы МИД РФ, Ирана и Турции начали в Астане встречу по Сирии

РФ призвала США размежевать оппозицию и террористов в Сирии

"Мы надеемся, что страны - гаранты Астанинского процесса сделают дополнительные конструктивные шаги для строгого выполнения соглашения о прекращении огня и установления зон деэскалации в Сирии. На фоне растущей напряженности на местах мы считаем, что крайне необходимо, чтобы основные региональные и международные субъекты, в первую очередь Россия и США, начали конструктивный диалог по данному вопросу", - сказал Абдрахманов.

По его словам, успешное сотрудничество "этих двух влиятельных сил в урегулировании ситуации в Сирии будет отвечать интересам всех заинтересованных сторон и сирийского народа в целом".

"Казахстан признает прилагаемые усилия, вносящие вклад в процесс достижения политического урегулирования и улучшения гуманитарной ситуации в Сирии. Фундаментальным шагом в отношении этого стало недавнее заседание Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, в ходе которого будущее страны обсуждалось с различными представителями всего сирийского общества", - пояснил глава МИД.

Соглашения об урегулировании ситуации в Сирии

Достигнутые в Астане соглашения об урегулировании ситуации в Сирии не должны оставаться только на бумаге. 

"То, что мы наблюдаем сегодня в Сирии, не только ставит под угрозу региональную стабильность, но и подрывает усилия в поисках политического урегулирования ситуации. Соглашения, достигнутые в Астане, не должны оставаться исключительно на бумаге. Они должны давать ощутимые результаты, если доверие к усилиям международного сообщества и сирийских сторон в переговорном процессе будет поддерживаться", - сказал Абдрахманов.

По его словам, Казахстан призывает всех участников конфликта остановить кровопролитие.

В четверг в столице Казахстана прошли консультации делегаций РФ, Ирана и Турции, которые стали подготовкой к министерской встрече. Состоялось заседание рабочей группы по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести.

Главы внешнеполитических ведомств России, Ирана и Турции на встрече в Астане, как ожидается, обсудят функционирование зон деэскалации в САР, а также политические и гуманитарные вопросы. Главы МИД планируют выработать рекомендации Дамаску и оппозиции по сирийскому урегулированию, а также принять совместное заявление.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
Страны
США Иран Сирия Россия Турция Казахстан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
Telegraph: вещество, которым отравился Скрипаль, находилось в чемодане его дочери
4
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
5
Биография Олега Табакова
6
Франция, ФРГ, США и Британия заявили, что инцидент со Скрипалем угрожает их безопасности
7
Аэропорт Якутска работает в штатном режиме после инцидента с золотом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама