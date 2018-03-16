Встреча по Сирии пройдет в Астане в середине мая

АСТАНА, 16 марта. /ТАСС/. Международная встреча высокого уровня в Астане по урегулированию ситуации в Сирии пройдет в середине мая 2018 года. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел РФ, Ирана и Турции по Сирии, принятом по итогам их переговоров в Астане.

"Решили провести следующую международную встречу высокого уровня по Сирии в Астане в середине мая 2018 года", - указано в документе.

Министры иностранных дел стран - гарантов перемирия в Сирии (России, Ирана и Турции) Сергей Лавров, Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу провели 16 марта в Астане переговоры, в ходе которых подвели итоги году работы в астанинском формате по сирийскому урегулированию.

В декабре 2017 года в столице Казахстана состоялась восьмая международная встреча по Сирии. По ее итогам Россия, Иран и Турция согласовали сроки проведения Конгресса сирийского национального диалога с 29 по 30 января в Сочи.