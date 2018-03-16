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Зариф: сирийский кризис имеет только политическое решение

Международная панорама
16 марта, 10:18 дата обновления: 16 марта, 10:40 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 16, марта. /ТАСС

Необходимо продолжать координацию усилий в этом процессе, отметил глава МИД Ирана

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АСТАНА, 16 марта. /ТАСС/. Сирийский кризис имеет только политическое решение.

Об этом заявил в пятницу глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на министерской встрече стран - гарантов (Россия, Иран, Турция) режима прекращения боевых действий в Сирии.

"Совместными усилиями мы пытаемся найти политическое решение сирийскому кризису, - сказал министр. - Необходимо продолжать тесную координацию усилий в этом процессе. Сирийский кризис имеет только политическое решение".

По его словам, астанинский формат продолжит успешно и эффективно помогать делу сирийского урегулирования. "Важно прилагать совместные усилия, чтобы освободить территорию Сирии от всех террористических группировок, - отметил он. - Астанинский процесс имеет преимущество того, что это единственный успешный шаг по деэскалации войны в Сирии. Мы пытаемся опираться на достижение данного процесса".

Конгресс сирийского национального диалога в Сочи прошел успешно, потому что будущее Сирии обсуждал ее народ, считает Зариф. Он также отметил, что встречи в Астане необходимо проводить и дальше, "до окончательной победы над терроризмом в Сирии".

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Зариф, Мохаммад Джавад
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