В Сирии продолжат функционировать четыре зоны деэскалации

АСТАНА, 16 марта. /ТАСС/. Четыре зоны деэскалации продолжат функционировать в Сирии. Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел России, Ирана и Турции, принятом по итогам их переговоров по Сирии в Астане в пятницу.

"Отметили ход реализации Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике от 4 мая 2017 года и подтвердили свою решимость продолжить выполнение его положений применительно ко всем четырем зонам деэскалации. Также отметили, что ни при каких обстоятельствах создание данных зон деэскалации не должно подрывать суверенитет, независимость и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики", - говорится в тексте совместного заявления.

Министры иностранных дел стран - гарантов перемирия в Сирии (России, Ирана и Турции) Сергей Лавров, Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу провели 16 марта в Астане переговоры, в ходе которых подвели итоги года работы в астанинском формате по сирийскому урегулированию.

С середины сентября 2017 года в Сирии функционируют четыре зоны деэскалации: в Восточной Гуте (пригород Дамаска), на юге страны, в районе города Хомс, а также в провинции Идлиб и на части территории соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.