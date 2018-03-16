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В Сирии продолжат функционировать четыре зоны деэскалации

Международная панорама
16 марта, 10:25 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 16, марта. /ТАСС

В совместном заявлении министров иностранных дел России, Ирана и Турции говорится, что создание зон деэскалации не должно подрывать территориальную целостность арабской страны

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АСТАНА, 16 марта. /ТАСС/. Четыре зоны деэскалации продолжат функционировать в Сирии. Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел России, Ирана и Турции, принятом по итогам их переговоров по Сирии в Астане в пятницу.

"Отметили ход реализации Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике от 4 мая 2017 года и подтвердили свою решимость продолжить выполнение его положений применительно ко всем четырем зонам деэскалации. Также отметили, что ни при каких обстоятельствах создание данных зон деэскалации не должно подрывать суверенитет, независимость и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики", - говорится в тексте совместного заявления.

Министры иностранных дел стран - гарантов перемирия в Сирии (России, Ирана и Турции) Сергей Лавров, Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу провели 16 марта в Астане переговоры, в ходе которых подвели итоги года работы в астанинском формате по сирийскому урегулированию.

С середины сентября 2017 года в Сирии функционируют четыре зоны деэскалации: в Восточной Гуте (пригород Дамаска), на юге страны, в районе города Хомс, а также в провинции Идлиб и на части территории соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане Создание зон деэскалации в Сирии
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Зариф, Мохаммад Джавад Лавров, Сергей Викторович
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