Чавушоглу: нужно приложить все усилия для недопущения эскалации насилия в Восточной Гуте

АСТАНА, 16 марта. /ТАСС/. Необходимо приложить все возможные усилия, чтобы не допустить эскалации в Восточной Гуте.

Об этом заявил в пятницу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам министерской встречи стран - гарантов (Россия, Иран, Турция) режима прекращения боевых действий в Сирии.

"Нельзя допустить, чтобы мирное население страдало дальше, - сказал он. - Мы должны приложить все усилия, чтобы предотвратить эскалацию".

Министр отметил, что очень большое значение имеет как соблюдение режима прекращения огня, так и размежевание оппозиционных групп от террористических организаций. "Нельзя, чтобы террористы находились в одном месте с мирным населением", - добавил он.

24 февраля 2018 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2401 об установлении перемирия в Сирии по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Согласно документу, перемирие не распространяется на террористические группировки "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены РФ).