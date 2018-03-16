Чавушоглу: нужно приложить все усилия для недопущения эскалации насилия в Восточной Гуте

АСТАНА, 16 марта. /ТАСС/. Необходимо приложить все возможные усилия, чтобы не допустить эскалации в Восточной Гуте.
Об этом заявил в пятницу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам министерской встречи стран - гарантов (Россия, Иран, Турция) режима прекращения боевых действий в Сирии.
"Нельзя допустить, чтобы мирное население страдало дальше, - сказал он. - Мы должны приложить все усилия, чтобы предотвратить эскалацию".
24 февраля 2018 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2401 об установлении перемирия в Сирии по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Согласно документу, перемирие не распространяется на террористические группировки "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены РФ).