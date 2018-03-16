Климкин: Венгрия своими заявлениями по Закарпатью вплотную приблизилась к красной линии

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Глава МИД Украины Павел Климкин обвинил Венгрию в "сознательном манипулировании" и "откровенном перекручивании реальности", говоря о ситуации с венгерской общиной в Закарпатье.

"Я считаю, что венгерская сторона и содержательно, и, если хотите, по форме и атмосфере своих заявлений уже вплотную приблизилась к красной линии. Поскольку так с партнерами в принципе не разговаривают", - сказал дипломат в интервью BBC News Украина, опубликованном в пятницу.

Климкин возмутился предложениями венгерской стороны организовать постоянное присутствие миссии ОБСЕ в Закарпатье. "Ну какая миссия ОБСЕ в Закарпатье? Там что, опасно? Смешно, когда венгерское консульство говорит, что опасно ехать в Закарпатье", - отметил глава МИД. Он также утверждал, что нападения на помещение венгерской общины в Закарпатье организовывала не украинская сторона, обвинив в этом ФСБ.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил, что Будапешт настаивает на необходимости постоянного присутствия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Закарпатье для "предотвращения вспышек насилия в отношении представителей венгерской общины Украины".

По его словам, Украина нарушает и международное право, и двусторонние обязательства, касающиеся защиты прав меньшинств, имея в виду принятый ранее Киевом закон об образовании. Сийярто добавил, что Будапешт не устроит продление срока вступления закона в силу, Киеву нужно достичь соглашения с нацменьшинством по конкретным вопросам, вызывающим обеспокоенность.